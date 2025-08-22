Grandi acquisti vecchi in Serie A, fra i quali Modric. Polverosi: "Si, ma quanta classe"

Questa mattina Il Corriere dello Sport si è posto 25 domande sul campionato di Serie A che sta per cominciare. Tanti i temi trattati, dai nuovi acquisti delle varie squadre alle pretendenti al titolo, passando per chi ha come obiettivo il quarto posto a chi può permettersi di sognare qualcosina in più, il tutto a cura di Alberto Poverosi. Queste le domande (e risposte) riguardanti il Milan.

(12) È interessante quel discorso sugli allenatori.

"Hanno cambiato quasi tutte al vertice, solo Conte è rimasto a Napoli e Tudor alla Juve, dove era comunque subentrato. In Serie A avremo la bellezza di 13 scudetti: Allegri 6, Conte 5, Sarri e Pioli 1. Poi abbiamo l’Europa League di Gasperini e Sarri (col Chelsea), le Coppe e le Supercoppe nazionali (totale otto) di Allegri, le due Supercoppe di Conte a cui vanno aggiunti il titolo della Premier League e la Coppa d’Inghilterra col Chelsea. Tutt’e cinque hanno pure vinto la “Panchina d’Oro”. In tv dicono “tanta roba”, io dico roba bella".

(18) Pronostico secco, vai.

"Scudetto al Napoli. Champions per Inter, Milan, Juventus o Roma. Europa League per due fra Roma, Fiorentina, Lazio e Bologna. Conference per Fiorentina, Bologna o Lazio".

(20) Modric 40 anni, Dzeko 39, Immobile 35 e De Bruyne 34. Grandi acquisti vecchi.

"Sì, saranno pure vecchi, ma quanta classe".