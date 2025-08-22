Leao parlava così di Boniface lo scorso ottobre: "Attaccante pericoloso, molto tecnico e veloce"

vedi letture

Ieri pomeriggio, durante una delle sue live su Twitch (CLICCA QUI), Rafael Leao si è sbilanciato con la propria chat parlando bene di Victor Boniface, prossimo a diventare un suo nuovo compagno al Milan. Non è però la prima volta che il portoghese parla bene del collega nigeriano, visto che già lo fece in occasione della conferenza stampa di presentazione della sfida di Champions League dello scorso ottobre tra il Bayer Leverkusen e il Milan:

"Lo conosco (Boniface, ndr). È un compagno di Chukwueze, che mi ha parlato di lui questa settimana. È un attaccante pericoloso, molto tecnico, veloce, e dobbiamo stare attenti a lui. Ma io penso che dobbiamo essere preparati anche per gli altri giocatori, perché il difensore centrale, Frimpong, Grimaldo, penso che tutti i giocatori del Bayer giocano bene. Quindi sarà una partita difficile, ma Boniface è uno di quelli di cui non essere impauriti, ma dobbiamo rispettare le sue qualità, e penso che saremo preparati ad affrontarlo".