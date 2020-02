Milan, no di Maldini a Rangnick, che invece piace a Gazidis

Secco no del direttore tecnico del Milan sull’ipotesi Ralf Rangnick. Paolo Maldini è intervenuto a gamba tesa sulle voci che ultimamente hanno accostato il tecnico-manager ex Lipsia alla panchina rossonera. Una candidatura che secondo fonti tedesche sarebbe caldeggiata da Ivan Gazidis, affascinato dal progetto internazionale che la Red Bull ha messo in piedi in questi anni proprio con Rangnick, ora nelle vesti di Head of Sport and Development Soccer, quindi consulente dei New York Red Bulls e Red Bull Brasil. Secondo Paolo Maldini al Milan non servirebbe uno come Rangnick: “Sinceramente, da direttore dell'area sportiva, con il dovuto rispetto, non credo che sia il profilo giusto da associare al Milan". Chiaro messaggio a chi spinge per la sua candidatura in vista del prossimo campionato, e allo stesso tempo un modo per proteggere l’operato di Stefano Pioli, scelto ad ottobre per sostituire Giampaolo: “Noi di Pioli siamo veramente contenti. E’ subentrato in una situazione non facile in cui la squadra non stava andando bene e c'erano poche certezze. Si è imposto e ha fatto crescere dei ragazzi giovani, dando identità alla squadra", ha confessato a SkySport. Ma sul futuro sono tutti in discussione: “Da adesso a fine stagione possono succedere tante cose: tutti noi, giocatori, ma soprattutto allenatori e dirigenti viviamo di risultati”.

Il Milan stasera affronterà la Juve nella semifinale d’andata di Coppa Italia, e dovrà fare a meno di Lucas Biglia, che ieri si è nuovamente infortunato. Il centrocampista ha riportato una distorsione del ginocchio destro con interessamento del legamento collaterale mediale. La formazione rossonera sarà simile a quella vista contro l’Inter, con Ibrahimovic a guidare l’attacco e Calabria al posto di Conti squalificato.