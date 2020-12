Milan, non solo Ibra: la società lavora per i rinnovi di Calha e Gigio

Oltre al rinnovo di Ibrahimovic, la società rossonera dovrà discutere dei prolungamenti dei contratti di Gigio Donnaruma e di Hakan Calhanoglu, tutt'e due in scadenza a giugno. Come riferito dal quotidiano Tuttosport, per il portierone rossonero potrebbe essere necessario l’inserimento di una clausola rescissoria legata alla partecipazione o meno del Milan alla Champions. Per il trequartista turco, invece, il discorso è diverso: la richiesta del numero 10 è alta, ma il club rossonero ha proposto 3.5 milioni. Saranno settimane movimentate in casa rossonera tra mercato e rinnovi.