Milan, numeri impressionanti: con l'Inter è arrivato il ventesimo risultato utile consecutivo

Guardando a dati e statistiche in casa Milan, arrivano numeri importanti e anche impressionanti in termini di risultati utili consecutivi. La squadra di Stefano Pioli, con l'Inter, è arrivato al ventesimo risultato utile consecutivo tra campionato e coppe: le vittorie, in questo senso, sono 16 mentre i pareggi quattro. In Serie A, da marzo, sono sempre sedici i risultati utili consecutivi. Nessuna squadra in Europa ha numeri simili.