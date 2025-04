Milan, nuovo record olandese: Reijnders eguaglia van Basten

Il Milan vince con un netto 4-0 contro l'Udinese, grazie alle reti di Leão, Pavlović, Hernández e Reijnders. Un approccio feroce e difesa compatta. Esaltate le fasce laterali dove si è rivisto il Theo dei bei tempi e la difesa non ha concesso praticamente nulla. Il 3-4-3 varato per la prima volta è promosso sotto ogni punto di vista. Quindi, una prestazione dominante che prova a rilanciare la posizione dei rossoneri in classifica.

Reijnders come van Basten

Tijjani Reijnders, 10 reti, è diventato il secondo calciatore olandese capace di raggiungere la doppia cifra col Milan in un singolo torneo della competizione dopo van Basten (cinque volte: 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92 e 1992/93).