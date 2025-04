Milan o Roma? Fabregas: "Non mi ha chiamato nessuno, ve lo assicuro"

Fra due giorni, sabato, il Como di mister Cesc Fabregas sarà impegnato in occasione del 33° turno del campionato di Serie A Enilive contro il Lecce: una sfida che potrebbe certificare una salvezza che di fatto i Lariani hanno già virtualmente conquistato, dimostrandosi una delle squadre rivelazione di questo campionato che volge al termine.

Il tecnico spagnolo, alla sua prima esperienza da allenatore, dopo la bella stagione in A con il Como è finito nelle chiacchiere del mercato degli allenatori. Tra le big che cercano un nuovo mister per la prossima stagione ci sono soprattutto Milan e Roma: i rossoneri difficilmente continueranno con Conceicao, mentre si sa già che Claudio Ranieri lascerà la guida tecnica dei giallorossi pur rimanendo come supervisore. Oggi in conferenza stampa, Fabregas è stato interrogato su questi rumors che lo avvicinano a Milano o alla Capitale. La sua risposta.

È stato chiamato da qualcuno di Milan e Roma?

"No, non mi ha chiamato nessuno, io ripeto che sono solo focalizzato sul Como. Ma non mi è arrivata nessuna chiamata diretta, ve lo assicuro".