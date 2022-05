Milan, oggi bis di festa: questa sera attesa anche Berlusconi e Paul Singer

MilanNews.it

Dopo la bolgia milanista di ieri sera tra Reggio Emilia e Casa Milan i festeggiamenti rossoneri per la conquista del diciannovesimo scudetto non sono ancora terminati. L'appuntamento è questa sera alle 18 nella piazza antestante la sede rossonera, con i giocatori pronti a sfilare in corteo su due pullman scoperti: destinazione Duomo, per bissare l'incredibile festa di ieri sera. Attesi anche l'ex presidente Silvio Berlusconi e l'attuale proprietario Paul Singer, presente anche ieri a Reggio Emilia.