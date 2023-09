Milan, oggi contro il Verona debutto da titolari per Sportiello e Musah

Con Mike Maignan che dovrà stare fuori per qualche giorno, oggi contro il Verona toccherà a Marco Sportiello difendere i pali della porta del Milan: per l'ex portiere dell'Atalanta si tratterà dell'esordio dal primo minuto con la maglia rossonera. Prima da titolare anche per Yunus Musah, che giocherà a tutta fascia a destra.