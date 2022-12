Milan, oggi il compleanno di Calabria: il capitano compie 26 anni

Giorno di festa in casa rossonera quest'oggi: Davide Calabria, capitano rossonero ufficialmente da questa stagione, compie 26 anni. Il terzino rossonero è legato al Milan da tutta la vita, sin da quando è entrato nel settore giovanile a undici anni di età. La società gli ha dedicato un pensiero con il consueto post social, scrivendo: "Conosce il club come il palmo della sua mano! Un altro compleanno in rossonero per il nostro capitano! Tanti auguri Davide!". Anche la redazione di MilanNews.it si unisce agli auguri al capitano del Milan, Davide Calabria.

He knows the club better than the back of his hand! #HBD, @davidecalabria2!



Un altro compleanno in rossonero per il nostro capitano! Tanti auguri Davide!

#SempreMilan @BancoBPMSpa pic.twitter.com/PT8gxz25Ey