Milan, oggi primo test con la rosa (quasi) al completo: ci saranno i nazionali

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo le prime due amichevoli giocate con pochi giocatori della Prima Squadra e tanti giovani della Primavera, Stefano Pioli avrà oggi per la prima volta in stagione a disposizione tutto il gruppo dei Campioni d'Italia; rientreranno in gruppo e giocheranno questa sera contro lo ZTE, infatti, i seguenti giocatori: Maignan, Calabria, Tomori, Florenzi, Kalulu, Lazetic, Theo Hernandez, Bennacer, Tonali, Saelemaekers, Krunic e Leao. Non saranno a disposizione Ibrahimovic, Kjaer e Origi.