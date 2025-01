Milan, Okafor annuncia: "Sono tornato e mi sento pronto!"

Il destino a volte può essere strano, inaspettato per certi versi. E' quello che è passato per la testa a Noah Okafor, attaccante del Milan tornato a Milanello dopo la mancata ufficialità al Lipsia per un problema, così riportò il club tedesco, durante le visite mediche. In verità il numero 17 rossonero è tornato integro e ad allenarsi col resto del gruppo, ed è così pronto per essere convocato da Sergio Conceiçao per la partita di campionato contro il Parma in programma domenica alle 12.30 a San Siro.

IL MESSAGGIO DI OKAFOR

Poche parole, un video social sul proprio profilo IG e tanta voglia di tornare a giocare. Okafor annuncia: "Sono tornato e sono pronto!".