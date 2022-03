Milan, ora i marcatori in campionato sono 16: nessuna delle big ha fatto meglio

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Con il gol di Pierre Kalulu contro l'Empoli, è salito a 16 il numero dei giocatori del Milan che sono andati in rete in questo campionato: nessuna delle big ha fatto meglio dei rossoneri. A riferiferlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che la cooperativa del gol funziona e mister Stefano Pioli non può che andarne fiero.