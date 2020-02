Milan, ora Rebic va riscattato definitivamente

Ante Rebic è l’uomo copertina di questo Milan. Più di Ibrahimovic. Il croato ha segnato sei gol (cinque in campionato e uno in Coppa Italia) in questo inizio 2020, mettendo in bella mostra le sue qualità. Ma il suo futuro in rossonero non è ancora certo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il suo prestito dall’Eintracht è biennale, quindi la questione non è urgente, ma un ragionamento sul definitivo riscatto forse andrà fatto.