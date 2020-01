La Premier League nel futuro di Calhanoglu e Kessié? Chissà. In fondo, le vie del calciomercato sono infinite. Secondo quanto riportato da Tuttosport, oggi a San Siro, in occasione della partita contro la Sampdoria, ci saranno gli osservatori del Newcastle per il giocatore turco e quelli del West Ham per il centrocampista ivoriano.