Milan, panchina cortissima: stasera out ben sei giocatori

Milan, panchina cortissima: stasera out ben sei giocatoriMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:50News
di Niccolò Crespi

Ci siamo, manca davvero poco a Milan-Fiorentina, in programma questa sera a San Siro alle 20.45. I ragazzi di Allegri dovranno fare di necessità virtù. Sono infatti molte (e pesanti) le assenze in casa rossonera, con il Diavolo costretto a giocare senza sei giocatori molto importanti (di cui tre titolari).

Infatti, stasera sono assenti Rabiot, Pulisic, Loftus-Cheek, Nkunku, Estupinan e Loftus-Cheek.

DOVE VEDERE MILAN-FIORENTINA
Data: domenica 19 ottobre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: Dazn, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Marinelli
Assistenti: Mondin – Bahri
IV Uomo: Arena
VAR: Abisso
AVAR: Di Paolo