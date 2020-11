Milan, pari in Francia che accontenta i rossoneri. Ma altra prova di solidità

Un pareggio contro il Lille che sostanzialmente accontenta tutti. Non era facile per i rossoneri giocare fuori casa senza Ibrahimovic, contro una squadra che all’andata aveva vinto 3-0 a San Siro. E probabilmente il Milan esce anche con un pizzico di rammarico perché ha condotto il match ed è passato in vantaggio grazie ad una bella giocata con Tonali e Rebic che hanno confezionato la palla dell’1-0 di Castillejo. Una buona risposta per la squadra, anche senza il suo giocatore più importante in attacco e con molti titolari in panchina: “C’è rammarico per il risultato ma grande soddisfazione per la prestazione. Siamo riusciti a tenere in mano il pallino del gioco. Questa disattenzione non ci ha portato alla vittoria. La squadra in tutti i suoi elementi ha fatto una grande prestazione", ha spiegato Daniele Bonera a fine partita.

Il Milan nel secondo tempo aveva in campo una squadra con l’età media di 22 anni. E proprio sull'assenza di Ibra, Bonera ha dichiarato: "E' un giocatore troppo importante, il gruppo ha sopperito sempre alla sua mancanza. Lo spirito della squadra sarà sempre lo stesso, con o senza Ibra". Il girone del Milan resta aperto, con il Lille a 8 punti, il Milan a 7 e lo Sparta Praga a 6, mentre il Celtic è ormai fuori dai giochi con un solo punto. La prossima gara vede il Milan ospitare il Celtic e il Lille giocare contro lo Sparta, sarà uno snodo cruciale per la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League.