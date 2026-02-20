Milan-Parma, rossoneri a caccia dell'ennesimo record di imbattibilità: il dato che risale al 1991/92
Restano rammarico e delusione in casa rossonera dopo il pareggio casalingo contro il Como, il Milan di Massimiliano Allegri si avvicina al prossimo incontro in campionato domenica alle 18.00 contro il Parma. Una partita complicata, dove i rossoneri non potranno sbagliare per evitare di complicare il proprio percorso verso la qualificazione alla prossima Champions League.
MILAN, NUMERI E DATI
Il Milan è imbattuto da 24 gare consecutive (15V, 9N) e potrebbe registrare una serie di almeno 25 match senza sconfitta in un singolo massimo campionato solo per la seconda volta nella sua storia, dopo la striscia di 34 durata per tutta la stagione 1991/92 in Serie A. Mnetre il Parma ha raccolto 29 punti in questo campionato dopo 25 gare giocate, nelle precedenti cinque partecipazioni alla massima serie solo in una stagione i gialloblù hanno fatto meglio a questo punto del torneo: 35 nel 2019/20, campionato concluso in 11ª posizione.
Inoltre, il Milan vanta una percentuale realizzativa del 12.6%: la seconda più alta di questo campionato dietro a quella dell'Inter (13.0%), mentre il Parma è ultimo in questa graduatoria (6.2%); i gialloblù, inoltre, hanno registrato un valore di Expected Goals del 23.1: più alto soltanto di quello del Lecce (20.2).
