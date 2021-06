Milan, per Brahim Diaz 7 reti e 4 assist alla prima stagione in rossonero

Secondo quanto riportato da MilanNews.it, la trattativa per il ritorno di Brahim Diaz al Milan procede bene ed è vicina alla conclusione. Per il centrocampista offensivo spagnolo si tratterebbe, per l'appunto, di un ritorno in rossonero dopo la prima stagiona nella quale ha collezionato 7 reti e 4 assist in 39 presenze tra tutte le competizioni.