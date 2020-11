Milan, per la seconda volta il Lille espugna San Siro senza subire reti. L'ultima nel 2006/07

Può suonare strano, ma il San Siro rossonero sorride al Lille. Per la seconda volta nella storia infatti la squadra francese ha incrociato il proprio cammino con il Milan e per la seconda volta ha vinto in trasferta per di più senza subire reti: il 3-0 di questa sera infatti si aggiunge al 2-0 del 2006 in Champions League, l’unico precedente ufficiale fra le due squadre in Europa. Per il Milan c’è però un motivo di sorridere: in quella stagione infatti la squadra rossonera arrivò fino alla finale della competizione vincendola poi ad Atene per 2-1 sul Liverpool grazie alla doppietta di <b>Pippo Inzaghi</b>.