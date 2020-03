Il Corriere della Sera pone l’accento sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. Il rinnovo con il Milan non è più così scontato. Lo svedese, infatti, non è per nulla convinto di proseguire la sua esperienza in rossonero, ora che Boban (e forse anche Maldini) se ne andrà. Per restare, Ibra chiede garanzie. Senza, saluterà il club milanista.