I numeri di Piatek nel campionato italiano sono notevoli: 19 gol in 20 presenze complessive tra Serie A e Coppa Italia. Il centravanti polacco è andato a rete in tutte le prime cinque giornate, arrivando a quota 8 dopo 6 partite: si tratta, come riporta il quotidiano La Stampa, del miglior esordiente dai tempi di Hansen dell’Atalanta nel 1949.