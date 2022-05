Milan, Pioli il più citato sui media dopo lo scudetto vinto

Fonte: italpress.com

MILANO (ITALPRESS) – La vittoria del Milan in campionato impazza sui mezzi di informazione italiani: dalle 20 di domenica 22 maggio (cioè dal fischio finale della partita con il Sassuolo) alle 10 di martedì 24 maggio, la voce “Milan” abbinata alla parola “scudetto” ha ottenuto 9.188 citazioni sui media ed è stata pronunciata quasi 5 volte al minuto. Lo rileva il monitoraggio su oltre 1.500 fonti informative fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog svolto da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Analizzando i soli dati relativi alle emittenti televisive, Mediamonitor.it evidenzia che il più citato è Stefano Pioli: l’allenatore rossonero ottiene 315 menzioni, precedendo Zlatan Ibrahimovic, mattatore assoluto dei festeggiamenti per lo scudetto (200) e Olivier Giroud, l’uomo dei gol decisivi (131). Ai piedi del podio, Paolo Maldini (109) che, da dirigente, ha saputo costruire pezzo per pezzo il Milan campione d’Italia, seguito da Sandro Tonali, altro grande protagonista di questo scudetto (82) e dal direttore sportivo Frederic Massara (39). Il trionfo rossonero è stato seguito soprattutto dai canali Mediaset (76 citazioni), che si lascia alle spalle Rai (62) e SkyTG24 (45).