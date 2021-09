Milan, Pioli pronto al debutto in Champions dopo i premilimari con la Lazio

Come tanti giocatori della rosa, anche Stefano Pioli domani sarà al debutto in Champions League. Il suo però sarà un debutto diverso rispetto a quello di tanti dei suoi ragazzi. Il tecnico emiliano infatti, nella stagione 2015/2016 disputò con la Lazio i preliminari, venendo poi eliminato dal Bayer Leverkusen. Quella Lazio vinse l’andata per 1-0 e perse il ritorno per 3-0.