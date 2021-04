Milan, Pioli rimane imbattuto nelle sfide in Serie A contro Ranieri

Dopo l’amaro pareggio per 1-1 fra Milan e Sampdoria, Stefano Pioli resta imbattuto contro Claudio Ranieri in Serie A. Sono infatti 7 le volte che i due tecnici si sono affrontati, e in 3 occasioni Pioli ha prevalso, mentre altre 4 volte le sfide sono terminate in pareggio. Nonostante ciò, il tecnico rossonero non può essere soddisfatto sia della prestazione e sia del risultato del Milan. Le inseguitrici si avvicinano sempre di più e l’Inter ormai ha preso il largo.