Milan, più di 2 gol a Firenze mancavano dall'ottobre del 1992

Con la vittoria per 2-3 in quel di Firenze contro la Fiorentina, il Milan ieri ha aggiornato in positivo le statistiche contro i viola. Infatti, i rossoneri, non realizzavano più di 2 gol fuori casa contro la Fiorentina addirittura dal 4 ottobre 1992. Quel giorno, il Diavolo si impose addirittura per 3-7 sull’allora squadra allenata da Luigi Radice. Sulla panchina del Milan sedeva Fabio Capello, e i gol del Milan furono realizzati da: Daniele Massaro (doppietta), Ruud Gullit (doppietta), Marco Van Basten (doppietta) e Gianluigi Lentini.