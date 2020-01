Milan, porte girevoli tra entrate e potenziali uscite

Movimenti in serie in casa Milan tra entrate possibili e la ricerca di uscite che possano far respirare il bilancio e aiutare nella costruzione di un gruppo maggiormente coinvolto nelle nuove dinamiche tattiche. Il primo nome destinato a una nuova sfida è quello di Suso, come noto: apprezzato in Spagna da Valencia e Siviglia si attende solo il momento di un’offerta concreta per accelerare ed andare a dama. Pochi riscontri nell’ipotesi Roma, anche se nelle file giallorosse continua a piacere Under, profilo da inseguire a prescindere dallo scambio di cui sopra che non è ancora decollato e chissà se lo farà mai. Sempre in uscita, sono ore di attesa per ultimare la trattativa Rodriguez con il Fenerbahce, in attesa del via libera della Uefa per i problemi di FPF che bloccano il mercato dei turchi, mentre Brescia e Verona sembrano pronte a dare una chance di continuità di impiego al giovane Gabbia, promessa che verrà inizialmente mantenuta lontano da Milanello con la prospettiva di fare ritorno alla casa madre da giocatore fatto e finito. Il tutto in attesa di comprendere il futuro della coppia di acquisti dello scorso gennaio, Piatek e Paqueta: offerte concrete verrebbero certamente prese in attenta considerazione.