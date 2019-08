Milan, possibile amichevole a Cesena il 17 agosto ma serve l'ok della Lega Pro: lunedì la decisione

Dopo l'amichevole in Kosovo, il Milan potrebbe giocare un ulteriore test prima dell'esordio in campionato sul campo dell'Udinese in programma domenica 25 agosto alle 18: i rossoneri potrebbero infatti essere impegnati il 17 agosto contro il Cesena. Come spiega, però, Tuttosport, questa partita non è ancora ufficiale in quanto il 18 i romagnoli potrebbero essere impegnati in Coppa Italia nella seconda partita del girone, qualora dovessero pareggiare contro la Vis Pesaro. La società bianconera ha bisogno di ottenere l'autorizzazione dalla Lega Pro ad anticipare la sfida di Coppa Italia e sarà necessario anche l'ok delle altre squadre del girone. Una decisione verrà presa nella giornata di lunedì.