Milan, possibile rotazione a destra: Saelemaekers si candida per una maglia da titolare

In vista della partita di venerdì sera tra Milan ed Empoli, Stefano Pioli potrebbe pensare a qualche piccola rotazione in vista anche della sfida di Champions League merdoledì prossimo contro il Napoli. Un cambio rispetto al Maradona potrebbe avvenire a destra con Alexis Saelemaekers che si candida a una maglia da titolare per permettere a Brahim Diaz di riposarsi in vista dei quarti di finale.