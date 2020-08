Milan, prima dell'inizio del campionato il club vorrebbe organizzare un paio di amichevoli all'estero

Se ovviamente le condizioni di sicurezza sanitaria lo permetteranno, prima della ripresa del campionato, il Milan vorrebbe organizzare un paio di amichevoli di medio spessore fuori da Milanello, dove i rossoneri svolgeranno come sempre la preparazione. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che spiega anche che il club di via Aldo Rossi vorrebbe organizzare questi match all'estero, giusto per staccare dal centro sportivo di Carnago.