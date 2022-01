Milan Primavera, che esordio di Omoregbe: contro l'Empoli è arrivato il primo assist in rossonero

Con il passaggio di Jordan Amore all'Empoli, la dirigenza rossonera è andata a pescare in Serie D il nuovo innesto per mister Giunti: nel mercato di gennaio è arrivato Bob Murphy Omoregbe direttamente dal Borgosesia. L'esterno classe 2003, nella vittoria di oggi contro i campioni d'Italia in carica, ha esordito con la maglia rossonera: ingresso importante che ha svoltato la squadra, portandola a vincere dopo la situazione di stallo con il pareggio degli ospiti. Omoregbe ha servito, inoltre, l'assist per il 3-1 di Roback.