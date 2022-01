Milan Primavera Femminile, inizio anno da imbattute: 7 vittorie e 3 pareggi

Tra le pagine più belle del 2021 rossonero c'è, senza dubbio, l'inizio della prima storica stagione della Primavera Femminile. Le ragazze guidate da Davide Corti sono attualmente seconde in classifica, a -1 dall'Inter, dopo 10 giornate da imbattute: 7 vittorie e 3 pareggi, con il 7-0 sul campo del Como nell'ultima partita prima di Natale a rappresentare una sorta di ciliegina sulla torta.

32 i gol fatti, a partire dalla punizione di Monica Renzotti valsa il successo all'esordio contro la Juventus (unica partita non vinta sinora dalle bianconere, che hanno una gara in meno), e soltanto 7 le reti subite, con 5 clean sheet e soltanto una partita con più di un gol al passivo (il pareggio per 3-3 sul campo del Tavagnacco). Il tutto in un girone d'andata che si chiuderà a metà gennaio, quando al Vismara arriverà la Pro Sesto.

Una prima stagione sinora assolutamente positiva, quindi, per le ragazze guidate da Davide Corti. Il lavoro coordinato con la Prima Squadra - tante le convocazioni e apparizioni in panchina delle giovani rossonere - sta dando i suoi frutti, per un gruppo che oltre alle "veterane" - del 2002 Miotto e Cortesi e del 2003 Nano e Morleo - può annoverare tante ragazze nate nel 2004 e nel 2005.

Un segnale, oltre a una Prima Squadra che in estate ha accolto diverse giocatrici nate dopo gli anni 2000 e finora protagoniste nella stagione del Milan guidato da Maurizio Ganz, di un'attenzione rivolta al futuro e di un progetto che ha la gioventù e la crescita tecnica tra i suoi punti cardine. Con l'augurio che il 2022 alle porte sia altrettanto ricco di soddisfazioni, per una squadra con meno di sei mesi dalla sua fondazione.