Milan, priorità alla difesa: due nomi caldi per il mercato di gennaio

Il Milan nella scorsa estate ha provato fino all’ultimo a rinforzare la difesa, poi ha scelto di aspettare la finestra invernale e ragionare a mente fredda, in attesa delle occasioni che solitamente presenta il mercato. La squadra milanista ha recuperato Alessio Romagnoli nel corso del tempo ma resta sempre un reparto in deficit a causa dell’infortunio di Musacchio e dello scarso utilizzo di Gabbia e Duarte. I titolari sono Kjaer e il capitano Romagnoli ma l’idea è allungare la panchina prendendo giocatori di livello importante.

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno seguendo con interesse Ozan Kabak dello Schalke 04, pista ancora viva dopo i tentativi estivi. I rossoneri vorrebbero investire sui 15 milioni e anche il club tedesco potrebbe abbassare le pretese rispetto ai 25 milioni chiesti a fine settembre. Inoltre lo Schalke sarebbe in difficoltà economica e ha lasciato una porta aperta al Milan per la cessione di Kabak. Piace anche il 20enne del Verona Matteo Lovato, avversario dei rossoneri proprio nell’ultimo turno di campionato prima della sosta. Il giocatore avrebbe un costo inferiore rispetto a Kabak e per il Milan sarebbe un elemento di prospettiva da far crescere alle spalle di Kjaer e Romagnoli. I contatti con l’entourage di entrambi i giocatori prosegue e va avanti da tempo.