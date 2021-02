Milan, problemi per Diaz: verrà ricontrollato tra una settimana

L'infermeria rossonera si sta man mano svuotando, ma non ancora del tutto. Come sottolinea Tuttosport, Simon Kjaer e Matteo Gabbia sono molto vicini al ritorno in campo. Discorso diverso invece per Brahim Diaz: il controllo ha confermato una lesione ai flessori della coscia sinistra. Come ha riportato la redazione di MilanNews.it, il processo di guarigione procede senza complicanze. Continuano le cure e verrà ricontrollato fra una settimana.