Milan, i punti dopo sei giornate di Serie A: il confronto tra Amorim e gli ultimi tecnici rossoneri
Il Milan ha raccolto 12 punti nelle prime sei giornate di campionato: tre vittorie e tre pareggi per i rossoneri di Ruben Amorim che sono ancora imbattuti in questa Serie A. Ma a che punto era il Diavolo nelle ultime stagioni dopo le prime sei partite giocate? Questi i numeri nel dettaglio:
2026/2027: 12 (Amorim)
2025/2026: 13 (Allegri)
2024/2025: 11 (Fonseca)
2023/2024: 15 (Pioli)
2022/2023: 11 (Pioli)
2021/2022: 16 (Pioli)
2020/2021: 16 (Pioli)
2019/2020: 6 (Giampaolo)
Dopo il pareggio contro il Sassuolo, il tecnico portoghese ha commentato così a DAZN la prestazione della sua squadra: "Penso che abbiamo meritato il vantaggio, ma dopo il gol non abbiamo controllato la partita e il gioco. Abbiamo continuato a spingere ed è per questo che loro hanno avuto due occasioni: dopo il gol è giusto continuare a spingere perché il momento ci è favorevole, ma non l’abbiamo fatto nel modo giusto. Dopo il gol abbiamo perso velocemente palla quando ce l’avevamo. Alla fine però questo può succedere, ma non può succedere invece il gol che abbiamo subito sul calcio d’angolo”.
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