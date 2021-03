Guardando a numeri e statistiche della partita tra Verona e Milan si può segnalare un dato riguardante i gol dei giovani calciatori rossoneri. Con Diogo Dalot, salgono a sei i giocatori del Milan in gol in questa Serie A nati dall'1/1/1999 in avanti, almeno tre in più di ogni altra squadra nella competizione in corso.