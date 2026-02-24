Milan, quanti torti arbitrali. Il CorSport: "Malumore a Milanello, ma si sceglie il silenzio"
Milan-Parma si è portata dietro di sé polemiche sugli ennesimi errori arbitrali. L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola: "Malumore a Milanello, ma si sceglie il silenzio".
E ancora: "Nessuno dei dirigenti, domenica sera, si è presentato ai microfoni per esternare il dissenso, come invece hanno fatto di recente Inter, con Marotta, Juventus, con Chiellini e Comolli, e Napoli, con Manna. Le rivali navigano la tempesta parlando, il Milan preferisce la bocca chiusa".
Errori gravi, ma pure il silenzio del club non va bene. Blindare la Champions poi acquisti mirati. Occhio al contraccolpo di Antonio Vitiello
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
