Milan, quanti torti arbitrali. Il CorSport: "Malumore a Milanello, ma si sceglie il silenzio"

Milan-Parma si è portata dietro di sé polemiche sugli ennesimi errori arbitrali. L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola: "Malumore a Milanello, ma si sceglie il silenzio".

E ancora: "Nessuno dei dirigenti, domenica sera, si è presentato ai microfoni per esternare il dissenso, come invece hanno fatto di recente Inter, con Marotta, Juventus, con Chiellini e Comolli, e Napoli, con Manna. Le rivali navigano la tempesta parlando, il Milan preferisce la bocca chiusa".