Milan, quattordicesimo match assoluto giocato il 28 maggio: il bilancio totale

Si giocherà questa sera Juventus-Milan, gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A. I rossoneri, nel ventennale della finale di Champions vinta a Manchester proprio contro i bianconeri, giocheranno per la quattordicesima volta un match il 28 maggio. Il bilancio per il Milan è di cinque vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte. L'ultimo precedente risale al 2017, quando il Milan per 2-1 in casa del Cagliari all'ultima giornata.