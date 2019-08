Esattamente quattro anni, l'11 agosto 2015, Alessio Romagnoli diventava ufficialmente un nuovo giocatore del Milan: il club di via Aldo Rossi lo prelevò a titolo definitivo dalla Roma per 25 milioni di euro. Il difensore classe 1995, diventato capitano dalla scorsa stagione, ha raccolto finora 152 presenze in maglia rossonera, segnando anche sette gol.