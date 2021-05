Milan, record di pali e traverse in Serie A: ben 24 i legni centrati

Il pallone che picchia sul palo è un tuffo al cuore, un'esultanza troncata sul nascere. Al Milan in questa stagione è capitato per ben 24 volte, un record stagionale - riporta il sito ufficiale rossonero. Tra pali e traverse, infatti, sono stati questi i legni colpiti nelle partite dai rossoneri. Tre in più del Verona che ne ha colpiti 21, per poi scendere a Torino e Napoli a quota 19, Inter 18 e così via.