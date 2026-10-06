Milan, oggi altri rientri dalle nazionali: ecco di chi si tratta
MilanNews.it
Ecco chi rientra oggi a Milanello dalle rispettive nazionali.
In questa settimana, l'ultima di stop dalla Serie A, continua la Nations League con le ultime partite del quarto turno. Mentre i lavori a Milanello sono ripresi in preparazione alla partita col Sassuolo, piano piano stanno cominciando anche i rientri dei convocati dalle rispettive nazionali.
E dopo ieri, giorno di ritorno per Pavlovic e Ramos, oggi si aggiungeranno Maignan, Rabiot, De Winter, Moreira, Bartesaghi, Camarda e Cisse. Mancano poi quelli di mercoledì che saranno Modric e Jashari ed infine, gli ultimi ad arrivare, che saranno Chukwueze e Musah, a soli tre giorni da Sassuolo-Milan.
Pubblicità
News
NewsNotizia che peserà tanto. Il Milan a gennaio ci riproverà. Il test che preoccupa Amorimdi Antonio Vitiello
Le più lette
Podcast MN
Primo PianoGonçalo col Portogallo vs Ramos del Milan: i numeri cambiano ma il centravanti è sempre lo stesso
Pietro MazzaraPrimo PianoBoban, cannonate d'amore e di milanismo: Zvone serva da stimolo e non venga visto come un rosicone
Filippo GalliL'anticipo di Galli - Fiducia in Ramos, l’attaccante maratoneta (che segna in Nazionale)
La NBA Europe fa sul serio: vertici della lega a colloquio con dirigenti del Milan e di altri club. Il punto
MN - Il non visto di Milan-Lecce: nuova fluidità posizionale, Gila regista e il siparietto Maignan-arbitro
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com