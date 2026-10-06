Milan, oggi altri rientri dalle nazionali: ecco di chi si tratta

Ecco chi rientra oggi a Milanello dalle rispettive nazionali.

In questa settimana, l'ultima di stop dalla Serie A, continua la Nations League con le ultime partite del quarto turno. Mentre i lavori a Milanello sono ripresi in preparazione alla partita col Sassuolo, piano piano stanno cominciando anche i rientri dei convocati dalle rispettive nazionali.

E dopo ieri, giorno di ritorno per Pavlovic e Ramos, oggi si aggiungeranno Maignan, Rabiot, De Winter, Moreira, Bartesaghi, Camarda e Cisse. Mancano poi quelli di mercoledì che saranno Modric e Jashari ed infine, gli ultimi ad arrivare, che saranno Chukwueze e Musah, a soli tre giorni da Sassuolo-Milan.