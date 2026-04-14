Milan, rinnovata la partnership con Corpay Cross-Border: il comunicato

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AC Milan e Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), leader globale nei pagamenti corporate, annunciano il rinnovo dell'accordo che vede la divisione Cross-Border di Corpay nel ruolo di Official Commercial Foreign Exchange Partner del Club.

La collaborazione affianca due realtà guidate da un forte orientamento all'innovazione e da una visione internazionale. Da un lato, AC Milan unisce oltre 500 milioni di tifosi nel mondo, evolvendo costantemente nel pieno rispetto della propria tradizione per rafforzare la connessione con tifosi attuali e potenziali. Dall'altro, Corpay supporta le organizzazioni attraverso soluzioni innovative, aiutandole a superare i confini, gestire l'esposizione valutaria ed eseguire pagamenti transfrontalieri con precisione e sicurezza.

"Siamo felici di proseguire il nostro percorso al fianco di Corpay, rinnovando una partnership che riflette il nostro obiettivo comune di rafforzare la connessione con un pubblico globale, creare relazioni significative e continuare a evolvere con una visione orientata al futuro", ha commentato Maikel Oettle, Chief Revenue Officer di AC Milan.

"Nel corso delle ultime tre stagioni abbiamo avuto il privilegio di essere l’Official Commercial FX Partner dei rossoneri", ha dichiarato Brad Loder, Chief Marketing Officer di Corpay Cross-Border Solutions. "Siamo orgogliosi della fiducia che il Club ha riposto in noi e siamo lieti di rinnovare per vari anni la collaborazione con uno dei club più vincenti della storia dello sport".