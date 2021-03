Milan, ripartono oggi gli allenamenti. Le ultime 10 partite per il sogno Champions

Il Milan riparte oggi a Milanello per cominciare a preparare la sfida alla Sampdoria in programma sabato 3 aprile a San Siro. Allenamenti con solamente sette giocatori per le assenze dei convocati dalle rispettive nazionali, ma Stefano Pioli da oggi potrà cominciare a lavorare con Tomori, Hernandez, Antonio Donnarumma, Meité, Castillejo, Tatarusanu e Tonali, quest’ultimo tornato prima dalla Nazionale Under 21 a causa dei tre turni di squalifica. Per il Milan saranno dieci giornate di fuoco, perché dovrà resistere agli assalti di Juve, Atalanta, Napoli, Roma e Lazio e condurre in porto un piazzamento Champions che manca da sette anni. Per motivi economici, di calciomercato e di appeal, tornare nella manifestazione internazionale più importante al mondo servirà per la crescita del progetto Elliott e per il ritorno dei rossoneri in pianta stabile tra i grandi club europei. Per questo a Milanello c’è massima concertazione, e in attesa del rientro dei nazionali, Pioli potrebbe contare anche su Leao e Rebic in vista della Samp. Il croato è quello più avanti di tutti nella riabilitazione post infortunio, ma servirà prima attendere la sentenza sulla squalifica di due giornate rimediate contro il Napoli. Nel caso in cui il ricorso del Milan dovesse andare in porto (verrà discusso domani), Rebic potrebbe giocare contro i blucerchiati. Anche Leao dovrebbe farcela e rappresenterebbe una valida alternativa in attacco. Bisogna ancora attendere per rivedere Romagnoli, Maldini e Calabria, mentre per Mandzukic si tenterà per la convocazione contro la Sampdoria ma realisticamente potrebbe prendere parte alla sfida contro il Parma il dieci aprile.