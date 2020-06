Milan-Roma, la probabile formazione di Paulo Fonseca

In attesa della conferenza stampa di Paulo Fonseca e di avere novità sulle condizioni di Davide Zappacosta, ecco come potrebbe scendere in campo la Roma nel match di domani contro il Milan a San Siro.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta/Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All.: Fonseca.

*In grassetto i cambi rispetto ai titolari di Roma-Sampdoria.