Milan-Roma sarà trasmessa anche dalla Rai: al commento Adani. Le info

L'indiscrezione era già circolata al momento del sorteggio, oggi è arrivata la conferma direttamente sul sito di Rai Play: il quarto di finale di andata di Europa League tra Milan e Roma sarà trasmesso sulla RAI, in particolare su Rai 1. Nello specifico la diretta sul canale nazionale partirà dalle ore 20.35, venticinque minuti prima della gara. Il commento della sfida sarà affidato a Stefano Bizzotto, prima voce, e all'ex calciatore Lele Adani, come commento tecnico. La Rai si aggiunge a Sky Sport e DAZN come emittenti televisive che trasmetteranno la sfida.

DOVE VEDERE MILAN-ROMA

Data: giovedì 11 aprile 2024

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Sky Sport, Rai 1

Web: MilanNews.it