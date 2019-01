Come se non bastassero gli infortuni, la rosa del Milan è messa a dura prova anche dalle squalifiche. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport in edicola stamane, contro il Genoa Gattuso dovrà fare a meno di tre giocatori: Kessié (espulso ieri), Calabria e Romagnoli, che erano in diffida. Tre giocatori importanti, come giustamente li ha definiti Gattuso.