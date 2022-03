Milan, rossoneri in ripresa atleticamente e mentalmente

Fonte: di Paolo Vinci, 7GOLD

Non è stato un derby da raccontare ai posteri. Ai punti avrebbe vinto il Milan, che ha sprecato 5 occasioni da gol, nei confronti di un'Inter che non ha mai tirato in porta. Ma, al netto di questo e dei soliti errori arbitrali a danno dei rossoneri, c'è da valorizzare alcuni aspetti. Il Milan è apparso atleticamente e mentalmente in ripresa dopo le scialbe prestazioni con Salernitana e, soprattutto, Udinese. L'Inter sembra aver finito la benzina, tanto appare scarica ed involuta. Sono impressioni che vengono dal campo. E che possono pesare nella volata per il titolo.