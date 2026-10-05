Milan, Saelemaekers ha ancora fastidio alla caviglia. Infortunio più grave del previsto: in programma nuovi accertamenti

Alexis Saelemaekers continua ad avere fastidio alla caviglia infortunata una settimana fa. Il belga s sottoporrà a nuovi esami nelle prossime ore

Durante l'allenamento a Milanello dello scorso 29 settembre, Alexis Saelemaekers, che non è stato convocato dal Belgio durante questa sosta, ha riportato una trauma trauma distorsivo alla caviglia destra. Gli esami a cui si è sottoposto il belga subito dopo hanno escluso lesioni ossee e danni capsulo-legamentosi. Dopo i due giorni di riposo concessi sabato e domenica da Ruben Amorim, il Milan ha ripreso oggi gli allenamenti a Milanello e purtroppo non arrivano buone notizie sulle condizioni di Saelemaekers: come riporta Sky, l'esterno rossonero ha infatti ancora fastidio alla caviglia e non riesce ancora a lavorare in gruppo. Il suo infortunio sembra quindi essere più grave del previsto e per questo nelle prossime ore si sottoporrà a nuovi accertamenti.

Anche Pervis Esupinan, impegnato durante questa sosta con la sua nazionale, si è fermato per un problema al ginoccho: come riportato dalla Fedeazione dell'Ecuador, gli esami svolti hanno evidenzionato una distorsione del ginocchio con lesione interna. Il giocatore verrà rivalutato al ritorno in Italia che dovrebbe avvenire mercoledì. Nelle ore successive l'esterno mancino si sottoporrà nuovi esami.