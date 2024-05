Milan-Salernitana assegnata all'arbitro Di Marco, alla seconda direzione in carriera in Serie A

Sarà Davide Di Marco l'arbitro che dirigerà la sfida di sabato alle 20.45 a San Siro tra Milan e Salernitana, valida per l'ultima giornata della Serie A 2023-2024. Per il fischietto di Ciampino, alle seconda direzione in carriera nel massimo campionato italiano, si tratta della prima volta che arbitrerà il Diavolo ed i granata.

L'unico precedente di Di Marco in Serie A è legato al pari fra Fiorentina e Genoa della 32esima giornata, partita terminata 1 a 1 e nel corso della quale l'arbitro laziale ha concesso anche un calcio di rigore, quello poi realizzato da Albert Gudmundsson al 42' per il momentaneo vantaggio del Grifone.

Questa la squadra arbitrale al completo:

Arbitro: DI MARCO

Assistenti: LIBERTI – VALERIANI

IV uomo: FABBRI

VAR: NASCA

AVAR: MARINI