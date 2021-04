Milan-Sampdoria, oltre un anno fa l'ultimo 0-0 in Serie A per i rossoneri

Lo scorso anno, il 6 gennaio 2020, il Milan pareggiò 0-0 contro la Sampdoria a San Siro. Fu l'ultima gara dei rossoneri in campionato col vecchio modello di gioco, così come l'ultima in campionato di Suso e Piatek. Da allora, i rossoneri non hanno più pareggiato a reti bianche in Serie A. Gli unici due pareggi a reti inviolate, in questo lasso di tempo, sono arrivati in Coppa Italia: lo 0-0 della semifinale di ritorno contro la Juve e lo 0-0 di quest'anno col Toro, poi terminata col successo ai rigori per il Milan.